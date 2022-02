Noch Plätze frei für Lehrgang zum Übungsleiter C beim Kreissportbund Nordhausen

Blick auf die Reste der historischen Stadtmauer am Mittwoch, 8. Juli 2020, vom Parkplatz „Altstadt“ an der Wallrothstraße in Nordhausen (Thüringen).

Nordhausen. Mitgliederzahlen in den Vereinen aus dem Landkreis Nordhausen blieben 2021 trotz Lockdowns stabil.

Die Mitgliederzahlen in den Vereinen aus dem Landkreis Nordhausen blieben 2021 trotz Lockdowns stabil. „Es konnte sogar ein Anstieg an Mitgliederzahlen erzielt werden“, berichtet Florian Beck von der Nordhäuser Sportjugend. Neue Mitglieder bedeuten im Umkehrschluss auch, dass man mehr Übungsleiter benötigt. Der Kreissportbund (KSB) bietet den nächsten Übungsleiter C-Lehrgang für alle Mitglieder und Vereine vergünstigt an. Statt 275 Euro kostet dieser in diesem Jahr nur 200 Euro. Der vergünstigte Lehrgang findet vom 5. März bis 3. April statt jeweils an den Wochenenden statt. Anmeldungen sind über die Homepage des KSB bis 28. Februar möglich

Fragen zum Übungsleiter C-Lehrgang beantwortet der Kreissportbund Nordhausen unter Tel.: 03631/984765 oder per Mail ksb-ndh@web.de.