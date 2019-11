Nordhausen Nordhausen Trockenes Wetter vorausgesetzt, ist der Kletterfelsen „Peter-Stein-20“ auf dem Petersberg in Nordhausen in diesem Jahr noch zweimal für jedermann geöffnet. Und zwar am 8. und 15. November jeweils von ...

Noch zweimal klettern

Trockenes Wetter vorausgesetzt, ist der Kletterfelsen „Peter-Stein-20“ auf dem Petersberg in Nordhausen in diesem Jahr noch zweimal für jedermann geöffnet. Und zwar am 8. und 15. November jeweils von 14 bis 18 Uhr. Danach geht es in die Winterpause, wird das Material sorgfältig geprüft, gesäubert und eingelagert. „Wir haben auch im 15. Jahr des Bestehens dieses offenen Angebotes einen regen Zuspruch erfahren“, blickt Mathias Daniel, Pressesprecher des Jugendsozialwerks Nordhausen, zurück.

Der Landkreis Nordhausen sorgte – wie bereits im vergangenen Jahr – für die Förderung des Projektes, welches in dieser Form in Thüringen einmalig ist. Somit konnte das Klettervergnügen mit fachkundigem Personal durch das Jugendsozialwerk abgesichert werden, berichtet Mathias Daniel.