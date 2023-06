Nordbrand Nordhausen gewährt seltenen Einblick hinter die Kulissen der Produktion

Nordhausen. Wer schon immer einmal mehr über die Herstellung des Echten Nordhäuser Doppelkorns und der anderen Produkte von Nordbrand erfahren wollte, sollte sich den Tag der offenen Tür nicht entgehen lassen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten seines 75-jährigen Bestehens gewährt das Unternehmen Nordbrand Nordhausen einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Am Samstag, dem 10. Juni, sind die Türen des größten Spirituosenherstellers in Deutschland geöffnet. Die Besucher können von 10 bis 13.30 Uhr die Produktionsstätten in der Bahnhofstraße besichtigen.

Dabei erleben sie spannende Einblicke in die Geheimnisse der Herstellung des Echten Nordhäuser Doppelkorns. Selbstverständlich können die Produkte aus dem Portfolio von Nordbrand auch verkostet werden und es besteht die Möglichkeit zur Abfüllung der Sonderedition. Der Werksverkauf in der Sundhäuser Straße ist von 10 bis 14 Uhr ebenfalls geöffnet.