Nordbrand verlängert Verträge mit Energieversorgung Nordhausen

Nordbrand erhält ab 1. Januar 2021 von der Energieversorgung Nordhausen (EVN) einen zu 100 Prozent ökologisch erzeugten Strom aus Wasserkraftanlagen, teilt EVN-Sprecherin Christina Biller-Kählert mit. Auch der Erdgasliefervertrag für 2021 sei zwischen Nordbrand und EVN neu abgeschlossen worden. „Mit einem Gesamtpaket von 3,5 Millionen kWh Strom und 21 Millionen kWh Erdgas steht der Vertragsabschluss für partnerschaftliches, regionales und wirtschaftliches Handeln“, erklärt Nordbrand-Chef Robert Becke. „Regionale Wirtschaftskreisläufe werden gestärkt. So unter anderem auch mit der Lieferung von Getreideschlempe von Nordbrand an die Bielener Biomethananlage.“ Mario Laufer, kaufmännischer Geschäftsführer der EVN, übergab jetzt an Robert Becke auch das entsprechende Ökostromzertifikat.