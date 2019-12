Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser AfD will Sondersteuersatz für Industriegebiet Goldene Aue

„Angesichts der Ankündigung der Automobilindustrie, dass bis 2030 rund 70.000 Jobs in dieser Branche wegfallen, haben wir im Rahmen der Haushaltsdiskussion einen klaren Vorschlag zu unterbreiten“, sagt der Nordhäuser AfD-Fraktionschef Jörg Prophet. So beantragt die AfD für den Planungsverband Industriegebiet die Einrichtung einer Steuersonderzone für Unternehmen bei Neuansiedlungen. Im Detail fordert die Partei ein 20-prozentige Reduzierung der Gewerbesteuer und der zutreffenden Grundsteuer in Stufungen – verteilt auf die ersten fünf Jahre einer Ansiedlung. Gleiches soll für Unternehmen gelten, die aus dem engeren Stadtgebiet in das Industriegebiet umsiedeln.

30 Millionen Euro Steuergelder seien bislang in das Industriegebiet geflossen. „Seit Jahren gibt es keine Initiativen zur Belebung des Gebietes. Alternativvorschläge sind aus den Rathäusern auch nicht gekommen. Die Boomjahre sind ungenutzt verstrichen. Angesichts einer schwierigen Job-Krise, die auch Nordhausen treffen könnte, möchten wir mit unserem Vorschlag einen konkreten Impuls geben“, betont Prophet.

„Nordhausen konnte die Haushaltskonsolidierung verlassen. Das ist ein großer Erfolg“, so Prophet weiter. Welche dauerhaften Einsparungen wurden in der Stadt unternommen, um die Haushaltskonsolidierung verlassen zu können? Oder gab es nur einmalige Effekte wie etwa die Eingemeindung von Buchholz oder Steuererhöhungen, die zur finanziellen Entspannung geführt haben?“, fragt der AfD-Chef.

„Mit der Sanierung der Bielener Straße und Leimbacher Straße werde es zu einer deutlichen Entlastung der Halleschen Straße kommen. Der Verkehr in die Stadtmitte, in die Oberstadt und in Richtung Petersdorf-Buchholz würde früher abgeleitet. Gibt es einen Plan zur Sanierung dieser Straßen?“, will Prophet wissen.