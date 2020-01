Jörg Prophet und seine Nordhäuser AfD planen die Abschaffung der Zweitwohnungssteuer in Nordhausen.

Nordhäuser AfD will Zweitwohnungssteuer abschaffen

Die AfD-Fraktion im Nordhäuser Stadtrat möchte die Zweitwohnungssteuer abschaffen und hat für die nächste Sitzung einen entsprechenden Beschlussantrag gestellt. „Die Steuer hat den gewünschten Effekt der Erhöhung der Hauptwohnsitze, insbesondere durch die Studenten der Hochschule, nicht erreicht. Die Einnahmen seien nicht signifikant; die Steuer ist vielmehr negativ für das Image Nordhausens als Hochschulstadt“, heißt es in dem vom Nordhäuser AfD-Chef Jörg Prophet gestellten Antrag.

Erhöhung der Hauptwohnsitze ist ausgeblieben

Mit Blick auf die Aussagen des Sachverständigen für den Wohnungsmarkt bei der jüngsten Sitzung der „Arbeitsgruppe Wohnen“ sei die Beibehaltung der Steuer kontraproduktiv. Der Sachverständige hatte gesagt, dass die Gruppe der Studenten zu den wenigen Personenkreisen gehöre, die die Bevölkerung in Nordhausen stabilisiere. „Deshalb sollte man die Hochschüler nicht mit einem Steuerbescheid in Nordhausen begrüßen und sie nicht als Einnahmenbeschaffer missbrauchen“, so Prophet.

Aus den Zahlen zu den Haupt- und Nebenwohnsitzen der vergangenen zehn Jahren, die von der Stadtverwaltung vorgelegt wurden, ergibt sich, dass die mit der Einführung der Steuer erhoffte Erhöhung der Hauptwohnsitze – insbesondere jener von Studenten der Hochschule – nie stattgefunden hat. Die Zahlen der Haupt- und Nebenwohnsitze unterliegen Schwankungen. Ein Trend sei nicht erkennbar – auch nicht im Jahr der Einführung. „Die Steuer hat den gewollten Effekt nicht entfaltet“, betont Prophet.

Steuer kostet bis zu 15.000 Euro im Jahr

Die Einnahmen aus der Steuer belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf 30.000 und 37.000 Euro pro Jahr. Drei Mitarbeiterinnen sind mit den Arbeiten zur Erhebung, Abrechnung und Mahnung der Zweitwohnungssteuer befasst, wenn auch nicht im vollen Umfang ihrer Arbeitszeit. Der sich daraus ergebende Kostenaufwand dürfte geschätzt jährlich um die 10.000 Euro bis 15.000 Euro betragen. Somit blieben Netto-Erlöse von lediglich rund 15.000 Euro, gibt Prophet zu bedenken.