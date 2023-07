Nordhäuser Altstadtfest 2023: Hannichen und Manne machen sich bereits warm

Nordhausen. Nordhäuser Altstadt-Originale bekommen dieses Jahr Zuwachs. Zusammen wollen sie wieder die Politik durch den Kakao ziehen und scharfzüngig Nachrichten verkünden.

„Ein Altstadtfest ohne sie ist unvorstellbar“, erklärt Veranstalter Sven-Bolko Heck und meint die Originale Hannichen Vogelstange und Altstadt-Manne. „Ergänzt werden diese 2023 endlich wieder durch das Rote Orschloch. Zusammen plaudern sie mit den Gästen, singen ihre ganz eigenen Nordhäuser Lieder und ziehen die Politik gekonnt durch den Kakao“, schwärmt Heck.

Für die 27. Auflage des Festes vom 4. bis 6. August laufen deren Vorbereitungen auf Hochtouren. „Dabei werden sie auch die kleinste Marotte der Nordhäuser nicht übersehen. Das Bad in der Menge ist für die Altstadtfest-Originale das Salz in der Suppe. Sie stehen für die Historie der Stadt und halten sie hoch – allein schon durch ihre Kleidung, die aus alten Zeiten stammt.“ Zudem werde das Trio natürlich wie gewohnt scharfzüngig die Nachrichten verkünden, die bewegen. Seit Jahresbeginn sammele hierfür Hannichen, dargestellt durch Barbara Rauhe, Ideen aus den vielfältigen Ereignissen des täglichen Lebens, der großen Politik im In- und Ausland sowie aus Stadt und Land. Mit ihren Mannen vervollständigt sie regelmäßig das Programm und trennt die Spreu vom Weizen. Und sie verspricht schon jetzt: „Es gibt eine Menge zu berichten – verraten wird bis zum Fest allerdings kein Sterbenswörtchen.

Auf einen Programmpunkt freuen sich die Altstadt-Originale schon jetzt ganz besonders: die Mannschaftspräsentation vom Wacker Nordhausen, die dem Altstadtfest wie schon im vergangenen Jahr einen Besuch abstattet. Hierzu hat Heck ein Bonbon: „Kommt im Wacker-Trikot und ihr erhaltet freien Eintritt.“ Obendrein freuen sich Hannichen und Manne auf „Joe Eimer“, der mit seiner Band wieder beim Altstadtfest auftreten wird.