Nordhäuser Altstadtfest soll stattfinden

Nordhausen. Veranstalter Sven-Bolko Heck hat schon den ersten Vertrag für das Altstadtfest im August abgeschlossen.

Seit Frühjahr 2020 wurden alle größeren Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie in Nordhausen abgesagt. Egal ob Rolandsfest, Altstadtfest, Theaterfest oder Weihnachtsmarkt – alle fielen dem aggressiven Virus zum Opfer. Da wirkt die Nachricht wie eine Erlösung, dass das Nordhäuser Altstadtfest vom 13. bis 15. August mit hoher Wahrscheinlichkeit gefeiert werden kann.

„Ich habe mit Landrat Jendricke gesprochen und ihn gefragt, wie er zur Ausrichtung der Veranstaltung steht. Seine Antwort lautete, sollten die Inzidenzwerte so bleiben wir derzeit, stehe dem Altstadtfest nichts im Wege“, berichtet Veranstalter Sven-Bolko Heck. Erst bei Inzidenzwerten über 50 könne es kompliziert werden mit Testnachweisen der Besucher; deren Nachverfolgung ist ab Werten über 35 nur bei der Gastronomie unter freiem Himmel notwendig. So lautet die derzeitige Verordnung, die aber bis August noch einmal verändert werden wird. „Wir haben alle unsere Händler verpflichtet, die Hygienevorschriften einzuhalten“, betont Heck.

Der Veranstalter hat bereits Kontakte zu den Bands geknüpft, die Mitte August in der Altstadt auftreten sollen. „Der erste Vertrag ist schon unterzeichnet, und zwar mit Quotime, der besten europäischen Status-Quo-Coverband“, informiert Heck. Die spanische Folk-Band „Soltoros“ habe ebenfalls ihr Kommen signalisiert. „Und bei Patrick Börsch und Susi Platte habe ich offene Türen eingerannt“, so Heck weiter. Es werde auch wieder eine Nordhäuser Talentebühne sowie ein Trommeltraining mit Michael Kopp geben. In den nächsten 14 Tagen soll das Programm des Altstadtfestes stehen.

Nach Hecks Plänen sollen fünf Bühnen aufgebaut werden. Bei zwei Bühnen gebe es noch Abstimmungsbedarf. „Da die Arbeiten an den Außensportanlagen der Humboldt-Sporthalle erst im November beginnen, hat mir der Landrat signalisiert, dass er eine Nutzung des Platzes hinter der Sporthalle für das Aufstellen einer Bühne prüfen werde“, sagt der Veranstalter. Der kleinere Platz an der Spendekirchhof-Halle würde als Alternative bereitstehen. Der Blasii-Kirchplatz, wo sonst immer eine Bühne ihren Platz fand, steht wegen des Klimapavillons in diesem Jahr nicht zur Verfügung. „Deshalb wollen wir eventuell den Rathausplatz mit in unser Fest einbeziehen“, blickt Heck voraus. Die drei anderen Bühnen stehen am Felix, vor Rollfinke und in Mecklenburgs Hof.

Der Veranstalter will übrigens der Stadt das Angebot unterbreiten, das in diesem Jahr im Juni ausgefallene Rolandsfest an das Altstadtfest im August zu koppeln, damit die Nordhäuser doch noch in den Genuss ihres Volksfestes kommen.

Apropos Rolandsfest: Die Stadt nimmt wieder Abstand von der Idee, das Rolandsfest auf den Oktober zu verschieben. „Das Besondere am Rolandsfest sind die Auftritte der Rolandgruppe im gesamten Stadtgebiet an den drei Juni-Festtagen. Gemeinsam mit den Akteuren sind wir uns einig, dass dies schwer im Spätsommer oder Herbst umzusetzen ist“, sagt Stadtsprecher Lutz Fischer.

Trotzdem plane die Stadt über den Sommer hinweg kleinere dezentrale Veranstaltungen, sogenannte Parknicks. „Wir wollen corona-konforme Veranstaltungen von Juli bis Oktober durchführen und den Open-Air-Vorteil der städtischen Park- und Grünanlagen nutzen. Das erste Parknick wird am 4. Juli im Park Hohenrode stattfinden“, teilt Fischer weiter mit.

Übrigens steht der Termin für das diesjährige Theaterfest schon fest: Es soll am 12. September, am Tag des offenen Denkmals, gefeiert werden. „Da der Theaterplatz wegen des Umbaus gesperrt ist, wollen wir in die Stadt hineingehen und uns ganz stark zeigen", kündigt Theater-Intendant Daniel Klajner an.