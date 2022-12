Nordhäuser Angelfischereiverein bereitet auf Prüfung vor

Der Nordhäuser Angelverein bietet Interessierten, die ihre Fischerprüfung ablegen wollen, einen Vorbereitungslehrgang an. (Symbolbild)

Nordhausen. Bis zum 27. Januar 2023 können sich Interessierte für den nächsten Lehrgang in Nordhausen anmelden.

Der nächste Lehrgang zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung findet im Februar statt. Zur Auftaktveranstaltung am 4. Februar sind alle Interessenten eingeladen. Der Anmeldeschluss für die Teilnahme ist der 27. Januar.

Die Anmeldung zur Fischerprüfung erfolgt laut Kreissprecherin Jessica Piper über den Lehrgangsleiter Rainer Paffrath. Der Lehrgang findet im Fischaufzuchtsobjekt des Angelfischereivereins Nordhausen, An der Salza 7a, statt und kostet 75 Euro. Die Prüfungsgebühr liegt bei 35 Euro. Es können weitere Kosten anfallen. Die Prüfung wird am 18. März in der Aula des Herder-Gymnasiums Nordhausen stattfinden.

Der Antrag auf Zulassung zur Fischerprüfung muss zusammen mit dem Teilnahmenachweis an einem Vorbereitungslehrgang spätestens am 19. Februar im Landratsamt Nordhausen, Untere Fischereibehörde, vorliegen.