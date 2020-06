Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Anwaltskanzlei wächst im Jubiläumsjahr

Die Nordhäuser Anwaltskanzlei Koch und Boikat verstärkt sich. Seit diesem Monat gehört mit Stephanie Has eine Fachanwältin für Arbeitsrecht zum Team. Auch Familienrecht sowie Versicherungs- und Handelsvertreterrecht gehören zu den Spezialgebieten der 32-Jährigen, die an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Jura studiert hat.

Nach mehrjähriger Tätigkeit in Kanzleien in Hamburg und Schleswig-Holstein ist der Schritt nach Nordhausen für Has eine Heimkehr: Ihre Wurzeln hat die Anwältin in Woffleben.

Für Michael Koch, der bereits seit 1992 praktiziert, und Steffen Boikat, seit 1997 Jurist, kommt die Verjüngung der Kanzlei in der Bahnhofstraße im Jubiläumsjahr: Beide arbeiten bereits seit 25 Jahren zusammen. Koch ist dabei für Arbeits- und Krankenhausrecht zuständig, Boikat für Mandanten mit Problemlagen im Verwaltungs-, Erb- und Mietrecht. Auch Verkehrsrecht gehört zu seinen Fachrichtungen.