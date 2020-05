Nordhausen. Am 5. und 6. Mai tagen in Nordhausen zwei Stadtratsausschüsse.

Nordhäuser Ausschüsse tagen

Der Finanzausschuss des Nordhäuser Stadtrates tagt am Dienstag, 5. Mai, im Ratssaal des Bürgerhauses ab 17 Uhr. Zu behandelnde Themen benannte die Stadtverwaltung nicht. Im Hauptausschuss am Mittwoch, 6. Mai, ab 17 Uhr an gleichem Ort geht es unter anderem um den mobilen Blitzer. Die Sitzungen finden unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften statt.