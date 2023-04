Nordhäuser Autohaus meistert Generationswechsel

Nordhausen. Das seit 32 bestehende Harzer Autozentrum schließt sich dem Nordthüringer Unternehmerverband an.

Seit nunmehr fast 32 Jahren werden am Zoll zwischen Nordhausen und Niedersachswerfen nicht nur Neu- und Gebrauchtfahrzeuge verkauft, sondern auch Fahrzeuge mit bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht vermietet sowie bis zu fünf Tonnen gewartet und repariert.

Wenn ein Unternehmen so viele Jahre besteht, geht das nicht ohne einen Generationswechsel. Diesen hat das Harzer Autozentrum erfolgreich gemeistert. „In den vergangenen Jahren haben uns einige Kollegen in Richtung des wohlverdienten Ruhestands verlassen“, erzählt Yves Fleckstein. Das Team um die beiden Filialleiter Enrico Braun und Yves Fleckstein besteht aktuell aus zehn Mitarbeitern sowie aus drei Auszubildenden. Das ist aus Sicht des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV) eine gute Quote.

Firma setzt auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen

Braun und Fleckstein sind darauf sehr stolz, denn die Erfahrung lehrte und lehrt, dass ein gut ausgebildeter Nachwuchs mit ein Garant für den wirtschaftlichen Erfolg ist. „Der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter sind sozusagen Eigengewächse, wir beide inklusive“, berichtet Enrico Braun und verweist auf den Umstand, dass ein Mitarbeiter sich zurzeit in der Weiterbildung zum Kfz-Meister befindet.

Neben dem Fokus auf Ford-Fahrzeuge widmet sich das Team am Zoll seit nunmehr zehn Jahren auch dem Verkauf von Garten- und Kommunaltechnik der Marke Stihl. Der Service dieser Technik erstreckt sich zudem auf alle namhaften Marken. Erst 2022 wurde der Stihl-Shop im Harzer Autozentrum deutlich erweitert und mit einem neuen Design versehen.

Enrico Braun und Yves Fleckstein blicken optimistisch in die Zukunft, wohl auch weil sie seit einigen Tagen zur großen Familie des NUV gehören. „Wir haben uns die Entwicklung des Verbandes über einen längeren Zeitraum angesehen und haben uns nun dazu entschlossen, eine Mitgliedschaft zu beantragen, weil Forderungen der Wirtschaft an die Politik mehr fruchten, wenn möglichst viele Unternehmen hinter ihnen stehen“, berichtet Yves Fleckstein. Die Aufnahme in den NUV sei inzwischen vom Vorstand des Unternehmerverbandes beschlossen, so NUV-Vorstandsvorsitzender Niels Neu.

Die Harzer Autozentrum GmbH gehört seit 1991 zur Bergland-Gruppe. Das von Willi Irlenbusch 1978 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wipperfürth-Hämmern und beschäftigt an insgesamt elf Standorten rund 270 Mitarbeiter.