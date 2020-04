Nordhäuser begleitet Hackathon

Unter der Überschrift „Care hackt Corona“ beginnt am Freitag, 17. April, um 15 Uhr ein bundesweiter 24-Stunden-Hackathon im Internet zu Herausforderungen der Sozialwirtschaft. Daran beteiligt ist Thomas Herwig vom Nordhäuser Kreisjugendring als Coach und sogenannter Problemlöser. Der Südharzer hat ein zu lösendes Problem eingereicht. Der Titel: „Helfen 4.0 für alle sozialen Organisationen“. „Unsere Branche ist die am schlechtesten digitalisierte“, sagt er. Soziale Arbeit laufe fast komplett analog. Sein Ansatz ist, diese Arbeit in den digitalen Raum zu übertragen – mit einer Schlüsselrolle für den Landkreis Nordhausen.