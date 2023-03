Nordhäuser besprechen Lebensweisen: Geht es ohne Eigentum?

Nordhausen. Gemeinsame Gespräche und Abendbrot im Altendorfer Gemeindesaal setzen offene Veranstaltungsreihe fort.

Der nächste Abend der offenen Veranstaltungsreihe „Lebens-weise“, die unterschiedliche Lebensweisen ins Gespräch bringen will, findet am Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr im Altendorfer Gemeindesaal (Wallrothstr. 26) statt. Ausgehend von den uralten und doch überraschend aktuellen „Zehn Geboten“ geht es diesmal um Fragen nach dem Eigentum: Ginge es auch ohne? Wer stiehlt mir meine Zeit? „Was ist schon ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“ (B.Brecht).

Pfarrer Wolf-Johannes von Biela, Kirchengemeinde St. Blasii, führt mit einem kleinen Team durch den Abend. Die Teilnahme ist kostenfrei. Jeder Gast ist eingeladen, eine Kleinigkeit beizutragen – zum gemeinsamen Abendbrot und zum Gespräch. Veranstalter ist die Kirchengemeinde St. Blasii.