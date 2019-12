Nordhäuser beweisen, dass sie gute Geschichtenschreiber sind

Viele Kinder und Jugendliche wissen viel zu wenig über ihre Großeltern. Dabei haben diese viele interessante und schöne Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Ausgehend von dieser Idee hatte das Nordhäuser Familienzentrum im Dezember 2018 einen Wettbewerb für Schüler ins Leben gerufen unter dem Motto „Großeltern erzählen ihren Enkeln Geschichten aus ihrer Kindheit“.

Am Dienstag lud das Familienzentrum die Sieger des Wettbewerbes zur Preisverleihung ein. „Es geht nicht ums Gewinnen, sondern um die Geschichten“, sagte Vivian Grabe, Leiterin des Familienzentrums, zur Begrüßung. 25 Schüler und drei Seniorinnen haben am Wettbewerb teilgenommen. Alle 25 Schüler-Storys sind in einer Broschüre abgedruckt, die im Familienzentrum erhältlich ist.

Die Jury um Ex-Oberbürgermeister Klaus Zeh, Jugendsozialwerk-Chef Andreas Weigel und Magdalena Noske nahm die Verleihung der fünf Siegerpreise vor. „Eine Geschichte zu erzählen heißt immer auch, Bilder in den Köpfen zu malen. Wer die schönsten Bilder hat entstehen lassen, der hat einen Preis verdient“, beschrieb Klaus Zeh seine Herangehensweise.

Leonie Gitschmann, die Siegerin in der Kategorie 9. und 10. Klasse, erzählt die Geschichte ihrer Oma Brigitte, die im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist. „Damals wohnten die Menschen in ärmlichen Verhältnissen“, berichtet Zeh. So gab es in der Wohnküche eine Zinkbadewanne für die ganze Familie, und die jüngeren Kinder mussten die Kleider der älteren Geschwister auftragen.

Ein weiterer erster, mit 100 Euro dotierter Preis in derselben Kategorie ging an Johanna Markus. „Deren Geschichte handelt von Tieren, mit denen ihre Oma in der Nachkriegszeit in Großwechsungen aufgewachsen ist“, berichtet Zeh. Da gab es den langsamen Ochsen Mäxchen, die anhängliche Hündin Senter und einen Kater, der im Keller immer die Einmachgläser geöffnet hat.

Den ersten Platz in der Kategorie der 5./6. Klassen errang Joelle Schieke. „Sie hat herrliche Bilder erzählt“, lobte Zeh. Die Oma musste in einer kleinen Wohnung in Mörbach den Haushalt bewältigen. Nur ein Zimmer wurde geheizt. „Und dann gab es einen blauen Roller, den die Oma mit geschlossenen Augen fahren wollte. Die Folge war ein Unfall, der ihr sehr wehtat“, schilderte der Nordhäuser.

Andreas Weigel überreichte die zweiten und dritten Preise, jeweils 60 und 40 Euro, die an Josefine Schwarze und Felix Bienek gingen. „Hört nicht auf, Geschichten aufzuschreiben. Und geht mit diesen in die Seniorenheime, um sie weiterzuerzählen“, riet Vivian Grabe den Schülern. Der Wettbewerb wird im neuen Jahr eine zweite Auflage erfahren. Die Schüler der 6. bis 10. Klassen können ihre Geschichten bis August 2020 beim Familienzentrum einreichen.