„Zu Fuß vom Nordpol in die Antarktis“ ist ein Vortrag des Extremsportlers Robby Clemens überschrieben, zu dem die Nordhäuser Bibliothek am 23. Januar einlädt. In anderthalb Stunden berichtet der Abenteurer über die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse seines 22-monatigen Laufes.

Nordhausen. Vorfreude in Nordhausen: Im Januar sind ein Schriftsteller und ein Extremsportler zu Gast in der Stadtbibliothek.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Bibliothek startet mit zwei Lesungen und einem Bücherflohmarkt ins neue Jahr

Das neue Jahr beginnt in der Nordhäuser Stadtbibliothek mit interessanten Lesungen. Darauf hat jetzt die Stadtverwaltung hingewiesen. Unter dem Titel „Als die Musik in Deutschland spielte, Reise in die Bachzeit“ steht beispielsweise eine Lesung am 16. Januar ab 19.30 Uhr. Wie die Familie Bach im Alltag lebte, Händel sich kurieren ließ und Telemann sein Geld anlegte – Bruno Preisendörfers Zeitreise führt in die Zeit der Fürstenfeste und Bauernhochzeiten, der Stadtpfeifer und Bierfiedler, der Kaffeehäuser und Kastraten, nämlich ins Barock. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Nach der erfolgreichen Weltumrundung trieb Robby Clemens die Erfüllung eines neuen Traums: Einmal zu Fuß vom Nordpol zum Südpol zu laufen. Diese aufregende multimediale Reisebeschreibung des Leipzigers ist am 23. Januar ab 19.30 Uhr zu erleben. Auch hier liegt der Eintritt bei 10 Euro.

Neben diesen beiden Veranstaltungen lädt die Nordhäuser Stadtbibliothek am 4. Januar zum ersten Bücherflohmarkt im neuen Jahr ein.