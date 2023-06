Nordhäuser Blasiikirche wird zum Konzertsaal zweier Chöre

Nordhausen. Der Jugend- und der Kammerchor aus Nordhausen gestalten in der Blasiikirche ihr Sommerkonzert.

Der Nordhäuser Jugend- sowie der Kammerchor geben am Samstag, 24. Juni, in der Blasiikirche in Nordhausen ein Sommerkonzert. Die Zuhörer erwarte ein Programm aus Kompositionen von Barock bis in die Gegenwart mit verschiedensten Stilrichtungen – vom Kanon und Warm-Ups über Liedsätze bis hin zum Popsong, von der Motette bis hin zu vielstimmigen Chorwerken, heißt es in der Ankündigung. Zu Gast sein wird erstmals auch der Chor der Hochschule Nordhausen.

Das Konzert beginnt 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang zur Unterstützung der Chorarbeit wird gebeten. Das Programm ist noch einmal am Sonntag, 25. Juni, um 17 Uhr in der St. Johanniskirche in Ellrich zu erleben.