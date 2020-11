Das Nordhäuser Unternehmen Intrasol macht sich um eine bessere Mobilität der Studenten im Westharz verdient. Geplant sind Ladesäulen an drei verschiedenen Standorten als nachhaltige Mobilitätsstationen, teilte die Technische Universität Clausthal-Zellerfeld am Donnerstag mit.

Die Stationen dienen zum einen dem Laden von zwei elektrischen Carsharing-Fahrzeugen. Zum anderen sind sie Ausgangspunkt für weitere innovative ReUse- und Repairing-Konzepte, die von Studenten und Wissenschaftlern TU Clausthal erforscht werden.

Auftakt der zweijährigen Kooperation zwischen Intrasol, dem Landkreis Goslar und der Hochschule bildet der Aufbau einer neuen Ladesäule am Landkreisgebäude nahe des Goslarer Bahnhofs. Ab Frühjahr 2021 stehen zwei Elektrofahrzeuge mit bis zu acht Sitzplätzen bereit – für Studenten und alle anderen Interessierten. Geplant sind auch Mobilitätsstationen an der Mensa der TU Clausthal und an deren Energie-Campus in Goslar.

Auch Senioren können von Projekt profitieren

Die Elektrofahrzeuge sammeln während der Projektlaufzeit anonymisierte Daten wie Nutzungshäufigkeit und gefahrene Strecken, um diese dann für weitere Forschungsprojekte zum Thema Mobilität und Logistik zu nutzen.

„Seit gut fünf Jahren beschäftigen wir uns mit den Themen Erneuerbare Energien, Alternative Antrieben und Shared Mobility. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass die Kombination dieser Technologien echte Mehrwerte für Gesellschaft und Umwelt schafft. Unsere Konzepte und Geschäftsmodelle haben wir schon mehrfach in großen Städten, aber auch kleinen Gemeinden erfolgreich zum Einsatz gebracht“, sagt Sebastian Kupfer, geschäftsführender Gesellschafter von Intrasol.

Auch für Senioren ist das Clausthaler Projekt aus seiner Sicht künftig interessant. Studenten können beispielsweise Fahrwunsch-Aufträge für diese annehmen und so einen attraktiven Nebenjob bekommen.