Nordhäuser Brunnen sind winterfest

Der Nordhäuser Aarbrunnen am Rathaus ist jetzt winterfest.

Die Nordhäuser Brunnen verabschiedeten sich jetzt in den Winterschlaf und werden erst wieder nach dem Osterfest sprudeln, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Stadt Nordhausen gibt jährlich rund 65.000 Euro für den technischen Betrieb und die Unterhaltung der Brunnenanlagen aus. Dafür wurde im vergangenen Jahr ein Wartungsvertrag mit den Nordhäuser Stadtwerken abgeschlossen. „Zusätzlich hat die Stadt noch einmal etwa 17.500 Euro in die schrittweise technische Erneuerung der Brunnen, in diesem Jahr des Meerpferdchenbrunnens, investiert“, berichtet Stadtsprecher Lutz Fischer in der Mitteilung.