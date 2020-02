Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Bühnenball steigt unter dem Motto „Gauchos, Chicas, Cha-cha-cha“

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Das Theater Nordhausen verwandelt sich am zweiten Märzwochenende für seine Bühnenballgäste in eine lateinamerikanische Partymeile, in der bis in die frühen Morgenstunden hinein nach Herzenslust gefeiert wird. An beiden Abenden werden die Gäste erst mit einem Glas Sekt begrüßt. Dann lädt das Theater unter der Mitwirkung all seiner Künstler zu der großen Show „Gauchos, Chicas, Cha-cha-cha“ oder „So geh’n die Gauchos, die Gauchos die geh’n so!“ ein.

Diese eigens für den Nordhäuser Bühnenball geschriebene, fröhlich-burleske Geschichte hat sich der Stückautor Achim Lenz ausgedacht. Er führt wie schon beim vorangegangenen Bühnenball in bewährter Weise auch selbst Regie. „Dieser Abend wird eine wahre Augen- und Ohrenweide, denn hier präsentieren sich – begleitet von unserem Loh-Orchester Sondershausen – die Solisten des Ensembles, der Opernchor, das Ballett „TN LOS!“ sowie einige Überraschungsgäste in opulentem Setting“, sagt Intendant Daniel Klajner, der beim Bühnenball die musikalische Leitung übernimmt.

Anschließend darf getanzt werden. Ob Tango, Cha-cha-cha, Rumba oder Paso doble – die Band „Princess Jo“ sorgt mit ebenso feuriger wie sinnlicher Musik für Rhythmus und Stimmung. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Zahlreiche Bars im festlich geschmückten Theater bieten landestypische Cocktails und Köstlichkeiten wie Tacos und Tortillas. Die Kaffeebar fängt alle restlos Erschöpften auf, um sie dann wieder in die wilde Tanznacht zu katapultieren. Der Bühnenball ist seit nunmehr 40 Jahren zu einer festen Tradition geworden. Nicht nur für die Nordhäuserinnen und Nordhäuser ist er ein beliebtes Event, auch die Mitwirkenden des Theaters freuen sich seit zwei Jahren auf dieses ganz besondere Spielzeithighlight.

Karten für Freitag und Samstag, 6. und 7. März, jeweils 19.30 Uhr, oder für den Späteinlass ab 21 Uhr im Theater Nordhausen gibt es im TA-Pressehaus, Bahnhofstraße 33, an der Theaterkasse, im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen.