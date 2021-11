Nordhäuser Bürgermeisterwahl ohne CDU-Kandidaten

Patrick Grabe (CDU) tritt doch nicht zur Bürgermeisterwahl in Nordhausen an.

Nordhausen. Unionsmitglied Patrick Grabe hat seine Beschwerde gegen seine Nichtzulassung vor Gericht zurückgezogen. Der Stadtrat soll am 30. November wählen.

Die Bürgermeisterwahl ist im nächsten Stadtrat am 30. November vorgesehen. Nicht unter den Kandidaten wird Patrick Grabe (CDU) sein, seit 2018 Bürgerbeauftragter im Rathaus und zuvor 17 Jahre lang Pressesprecher von SPD-Stadtchefin Barbara Rinke. Er war gegen seine Nichtzulassung vor das Thüringer Verwaltungsgericht gezogen, doch hatte ihm dieses den einstweiligen Rechtsschutz versagt. Grabe reagierte mit einer Beschwerde in der nächsten Instanz, woraufhin die Stadt die ursprünglich für den 20. Oktober angesetzte Wahl vertagte. Grabe zog seine Beschwerde nun allerdings zurück.

Schwer sei ihm diese Entscheidung gefallen, sagt er. Getroffen habe er sie aber nicht aus taktischen Gründen zu seinem Vorteil, sondern „vor allem vor dem Hintergrund, dass bei Fortgang des Verfahrens eine nochmalige Verschiebung der Wahl nicht ausgeschlossen werden könnte“. Von Beginn an habe er signalisiert, dies genau nicht zu wollen.

Zuletzt habe es sich „immer mehr gezeigt, dass es in dem Verfahren zunehmend ausschließlich um Feinheiten des Beamtenrechts geht. Es dürfte beim Bürger auf wenig Verständnis stoßen, warum ausgerechnet aus ‚Paragraphen reitenden‘ Gründen die Wahl nochmals verschoben werden sollte“, meint Grabe. Er verhehlt nicht, dass er sich statt der juristischen Auseinandersetzungen einen „öffentlichen Wettbewerb um Inhalte, Ideen und Konzepte zwischen allen Bewerbern und Bewerberinnen“ gewünscht hätte.

Die Bürgermeisterwahl wurde von einem weiteren juristischen Streit überschattet. Amtsinhaberin Jutta Krauth (SPD), die wiedergewählt werden will, wollte im Oktober die Wahl von Alexandra Rieger (SPD) verhindern, zog vor das Verwaltungsgericht. Sie hatte die Wählbarkeit Riegers mit Blick auf die Stellenausschreibung angezweifelt, in der eine „Befähigung für die Laufbahn des höheren nichttechnischen Verwaltungsdiensts oder zum Richteramt“ gefordert wird. Doch lehnte das Gericht es ab, der Stadt im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes zu untersagen, die Bürgermeisterstelle unter Riegers Berücksichtigung zu besetzen. Rieger erscheine „von ihrer Ausbildung her prädestiniert für die (...) Stelle“, heißt es im Urteil.

Der Bürgermeister wird für sechs Jahre gewählt, im Gegensatz zum Oberbürgermeister nicht direkt vom Volk, sondern vom Stadtrat. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) hat neben Alexandra Rieger und Jutta Krauth unter den 13 Bewerbern auch eine Wolfsburgerin und einen Bad Sachsaer ausgewählt und zugelassen.