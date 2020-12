Nordhäuser Busse fahren bis 16 Uhr

Die Straßenbahnen in Nordhausen verkehren sowohl am Heiligabend als auch am Silvestertag auf allen Linien planmäßig nach dem Samstagsfahrplan, erklärt Franziska Bernsdorf, Sprecherin der Nordhäuser Verkehrsbetriebe. Die Stadt- und Regionalbusse rollen am 24. und 31. Dezember bis 16 Uhr ebenfalls nach dem Samstagsfahrplan. Danach endet der Busverkehr jedoch. Am Neujahrstag verkehren die Straßenbahnen und Busse entsprechend dem gültigen Fahrplan wie an Sonn- und Feiertagen, betont Franziska Bernsdorf.

Die genauen Abfahrtszeiten für Bus und Straßenbahn können die Fahrgäste dem aktuellen Nordthüringer Regionalfahrplan oder im Internet unter www.stadtwerke-nordhausen.de entnehmen.