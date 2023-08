Nordhäuser Citylauf startet zum 17. Mal: Veranstalter hofft auf 400 Teilnehmer

Nordhausen. Vier verschiedene Strecken stehen in Nordhausen beim Volkslauf durch die Innenstadt zur Auswahl. Anmeldungen sind schon möglich.

Die ersten Freizeitsportler haben sich schon angemeldet. Online ist dies möglich. Täglich wächst das Teilnehmerfeld für den 17. Nordhäuser Citylauf. Cheforganisator Klemens Beck blickt erwartungsfroh auf die wachsenden Startlisten. Aus Erfahrung weiß er: Je näher der Termin rückt, umso stärker sind die Anmeldungen.

Die Veranstalter vom Nordhäuser Sportverein hoffen am 3. September auf 400 Teilnehmer. Zur Auswahl stehen vier unterschiedliche Distanzen zwischen 1,1 und 9,9 Kilometern. In allen vier Rennen durch die Nordhäuser Innenstadt werden auch Punkte für den Nordthüringer Volksbank-Laufcup vergeben. Der Jedermann-Lauf ist um 10 Uhr. Das 3,3-Kilometer-Rennen beginnt um 10.30 Uhr. Die Teilnehmer der beiden Hauptläufe über 6,6 und 9,9 Kilometer starten gemeinsam um 11 Uhr auf dem Bahnhofsplatz. Kurzentschlossene können sich dort auch noch am Lauftag vor Beginn der Rennen in die Startlisten eintragen lassen. Die Gesamtsieger der Wertungsläufe erhalten Pokale und Urkunden. Alle Altersklassensieger der Läufe von 3,3 bis 9,9 Kilometer bekommen kleine Erinnerungspokale. Die Siegerehrung ist in der Südharz-Galerie geplant.