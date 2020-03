Nordhäuser diskutieren mit Rebellen über Zukunft der Stadt

Wie stellen sich die Nordhäuser ihre Stadt im Jahr 2030 vor? Wie kann die Rolandstadt noch lebenswerter werden und welche Rolle können dabei die Verkehrs- und Stadtplanung, der Stadtrat und die Bewohner spielen? Mit diesen Fragen haben sich am Mittwoch die Teilnehmer einer offenen Diskussionsrunde in der Stadtbibliothek „Rudolf Hagelstange“ auseinandergesetzt, zu der Mitglieder der Klimabewegung Extinction Rebellion Nordhausen eingeladen hatten.

Unter den rund 20 Anwesenden waren auch Anwohner aus der Innenstadt, die sich bei der Veranstaltung Antworten zum geplanten Parkhaus der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft erhofften. Dieses soll in der Straße Am Petersberg zwischen dem Café Zentral und den Wohnblöcken entstehen. Irritiert mussten sie dann jedoch feststellen, dass die Diskussion, die unter dem Titel „Nordhausen, wir müssen reden! Warum noch ein Parkhaus?“ stand, sich nicht um dieses Thema drehte und verließen daraufhin die Veranstaltung.

Die übrigen Teilnehmer waren unterdessen aufgefordert, sich zunächst in Zweiergruppen über ihre Wünsche für die Stadt auszutauschen. In einem nächsten Schritt konnten diese dann öffentlich gemacht werden. Die Vorstellungen reichten von mehr Radwegen über autofreie Zonen, Ampelanlagen mit akustischen Signalen für gehandicapte Bürger, eine baldige Besiedlung des Industriegebietes Goldene Aue, keine Tierproduktion mehr in der Stadt bis hin zu einem besseren Miteinander mit Ausländern. Die Veranstalter fassten die Anregungen mit den Schlagwörtern Mobilität, Inklusivität und Lebensmittelproduktion zusammen.

Im Anschluss beschäftigten sich drei Gruppen mit jeweils einem dieser Themen und entwickelten Ideen, die im Rahmen einer Präsentation allen vorgestellt wurden. Unterm Strich blieb in Sachen Mobilität die Forderung, dass die Ortsteile nicht abgehängt werden dürfen, es ein vernünftig ausgeschildertes Park-and-Ride-System geben sollte. Inklusivität bedeutet nicht nur Barrierefreiheit, sondern auch Freizeitangebote für Studenten außerhalb des Campus zu schaffen. Und beim Punkt Lebensmittelproduktion wurde sich für eine Abschaffung der Massentierhaltung und eine Förderung der Selbstversorgung ausgesprochen.

Am Ende waren sich die Teilnehmer darin einig, dass es einen weiteren Termin für eine solche Diskussion geben sollte. Und was passiert mit den Ergebnissen? Die sollen nun an den Stadtrat weitergeleitet werden.