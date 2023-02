Nordhäuser Doppelkorn wird gern getrunken

Uwe Maurer ist der Werksleiter bei Nordbrand Nordhausen. Hier steht er an der Abfüllanlage. Die Brennerei gehört zu Rotkäppchen-Mumm. Das Unternehmen hat 2022 in den Standort investiert.

Nordhausen. 2022 steigt der Umsatz für den Nordhäuser Schnaps um sieben Prozent. Rotkäppchen-Mumm investiert in den Standort.

Die Bilanz für 2022 fällt gemischt aus. Nach einem pandemiegeprägten Jahr 2021 sei das vergangene Jahr bei Rotkäppchen-Mumm voller Hoffnung begonnen worden, sagt Christof Queisser, Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens, zu dem auch Nordbrand in Nordhausen gehört. Doch die anfänglich positive Stimmung kippt im Februar, als in der Ukraine der Krieg ausbricht.

Die Auswirkungen bekommt auch das Unternehmen schnell zu spüren. Christof Queisser spricht von nie dagewesenen Kostensteigerungen in sämtlichen Bereichen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung nennt als Beispiel gestiegene Preise bei der Energie, was sich vor allem durch den Einsatz von energieintensivem Glas niederschlägt.

„Auch Roggen und Weizen, die wir für die Herstellung unseres Korns brauchen, sind teurer geworden“, führt Christof Queisser weiter aus. Aufgrund der Kostensteigerungen sei es nicht vermeidbar gewesen, die Abgabepreise im vergangenen Jahr zu erhöhen.

Trotz allem gibt es auch gute Nachrichten zu verkünden. Mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro ist es Rotkäppchen-Mumm 2022 gelungen, die Marktposition in den drei Geschäftsfeldern Sekt, Wein und Spirituosen weiter zu festigen. Die gleiche Summe hat das Unternehmen bereits 2021 erwirtschaftet. Als Grund für diese Entwicklung führt Christof Queisser die große Nachfrage der Verbraucher nach den Marken von Rotkäppchen-Mumm an. „Sie vertrauen auf starke Marken und sind uns auch in Krisenzeiten treu geblieben“, unterstreicht er.

Das Genussverhalten der Verbraucher hat sich aus seiner Sicht dennoch durch Corona verändert. „Viele sehnen sich nach einer Stabilisierung des Alltags. Vielen ist die Feier wichtig geworden, egal, ob es dabei um eine Hochzeit handelt oder um einen Geburtstag“, meint Christof Queisser. Zudem sei der sogenannte Out-of-home-Konsum teilweise zurückgekehrt. „Trotz der Inflation sind die Gaststätten voll“, hat er beobachtet.

Verkaufspreise werden 2023 weiter minimal steigen

Noch immer bildet der Sekt mit 47 Prozent das Kerngeschäft des Unternehmens. Danach folgen Spirituosen mit 32 Prozent und zuletzt der Wein mit 21 Prozent. Der Spirituosenmarkt gestaltet sich nach Auskunft der Geschäftsführung bereits seit Jahren stabil. Das belegen auch die Zahlen für das vergangene Jahr. Nordbrand Nordhausen verzeichnet einen leichten Zuwachs von zwei Prozent. „Da zeigt sich für mich der Trend nach Regionalem“, beurteilt Queisser diese Zahl.

Besonders stark ist im vergangenen Jahr die Nachfrage der Verbraucher nach dem Produkt Echter Nordhäuser Doppelkorn. „Hier verzeichneten wir einen Zuwachs von sieben Prozent“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung. Auf die Frage, ob denn 2023 mit neuen Produkten bei Nordbrand Nordhausen zu rechnen ist, lässt sich Christof Queisser nicht allzu viel entlocken. „Es ist etwas geplant. Was genau, wollen wir noch nicht vorweg nehmen.“

2022 habe es viele Herausforderungen in der Herstellung gegeben, resümiert Mike Eberle. Er ist in dem Unternehmen als Geschäftsführer für die Bereiche Produktion, Qualitätsmanagement, Technik, Einkauf und Supply-Chain-Management zuständig. Mike Eberle nennt an dieser Stelle nicht nur die Kostensteigerungen. Er spricht auch von verringerten Verfügbarkeiten und davon, dass das Unternehmen den Weg zurück zu den regionalen Lieferketten gefunden hat. „Trotz der schwierigen Zeiten konnten alle Produkte geliefert werden“, bringt er es auf den Punkt.

Auch für die Zukunft will das Unternehmen seine Werke gut aufgestellt sehen und hat im vergangenen Jahr einiges investiert. So auch am Standort Nordhausen. „Für eine Linie haben wir bei Nordbrand Nordhausen die Flaschenabfüllanlage erneuert“, berichtet Mike Eberle. Zudem sei geplant, die Brennerei auf Dampferzeugung umzustellen. „Damit wollen wir in Zukunft energieeffizienter arbeiten können“, so Mike Eberle. Mit Spannung wird zudem der Eröffnung der Rotkäppchen-Erlebniswelt in Freyburg an der Unstrut entgegengefiebert. Diese ist für das zweite Maiwochenende vorgesehen.

Generell wird bei Rotkäppchen-Mumm davon ausgegangen, dass das Jahr 2023 noch anspruchsvoller wird als das Vergangene. Verbraucher müssen mit weiteren minimalen Preissteigerungen bei den Produkten des Unternehmens rechnen, kündigt Christof Queisser abschließend an.

Fakten im Überblick

Der Gesamtumsatz von Rotkäppchen-Mumm im Jahr 2022 lag bei 1,239 Milliarden Euro (inklusive Sekt- und Alkoholsteuer, ohne Mehrwertsteuer).

Der Umsatz teilt sich auf die folgenden drei Geschäftsfelder des Unternehmens auf: Sekt & Co.: 582 Millionen Euro (2021: 558 Millionen Euro), Wein: 260 Millionen Euro (2021: 255 Millionen Euro), Spirituosen: 397 Millionen Euro (2021: 387 Millionen Euro)

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1000 Mitarbeiter. Davon sind 34 Auszubildende. 2012 waren es 500 Mitarbeiter.

Rotkäppchen-Mumm war im Jahr 2012 mit mehr als 15 Marken auf dem Markt vertreten. Inzwischen ist die Zahl auf mehr als 200 Marken angestiegen.