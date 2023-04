Südharzer Erfolgsgeschichte: Wie Schachtbau Nordhausen die Wende überstand

Im Erzbergbau von Chromtau in Kasachstan hat Schachtbau seit 2013 mehr als neun Kilometer Strecke aufgefahren. Dort ist die Nordhäuser Firma im Rahmen eines internationalen Projekts aktiv.

Nordhausen. Die Firma Schachtbau Nordhausen ist heute weltweit aktiv. Sie liefert ein Beispiel für eine gelungene Privatisierung nach den Wende.

Viele Großbetriebe der DDR überlebten die Wendezeit nicht. Doch es gibt auch Gegenbeispiele. Der ehemalige VEB Schachtbau Nordhausen überstand diese schwierige Zeit und ist heute neben Nordbrand der zweite Betrieb der Rolandstadt, der sich weitweit einen Namen gemacht hat.

Die Geschichte des Betriebes beginnt im Jahr 1898. Damals gründete Louis Gebhardt, Monteur im Fleischerhandwerk, in der heutigen Grimmel­allee den Vorläufer Eismaschinen und Internationale Tiefbau GmbH. „Die Firma ist entstanden, um das von Gebhardt entwickelte Gefrierverfahren im Bergbau zur Anwendung zu bringen“, sagt Jürgen Stäter. Der Nordhäuser war 47 Jahre lang Schachtbauer, davon 26 Jahre als Geschäftsführer, bevor er im August 2019 in den Ruhestand ging. Der in den 90er-Jahren des 19. Jahrhundert aufkommende Kalibergbau bildete die Grundlage für den Einsatz des Gefrierverfahrens. „Mit diesem wurde es möglich, viele Zugänge zu den Schächten zu schaffen“, so Stäter. Später kamen der Maschinen- und Stahlbau hinzu.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges waren rund 2300 Arbeiter auf 45 Baustellen beschäftigt. Der Bergbaubetrieb firmierte nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1. Juli 1948 als VEB Deutscher Schachtbau- und Tiefbohrunternehmen. Die Bedeutung des Betriebes für die Schaffung einer leistungsfähigen Grundstoffindustrie nimmt ständig zu“, berichtet der Nordhäuser Historiker Hans-Jürgen Grönke.

Neuaufschlüsse von Lagerstätten in den 60er-Jahren

In den 50er-Jahren dominieren Aufträge zu Stollen- und Streckenführungen für die geologische Erkundung von Lagerstätten in den produzierenden Bergwerksanlagen des Salz-, Spat- und Erzbergbaus der DDR. In den 60er-Jahren geht es vor allem um Neuaufschlüsse von Lagerstätten und die Stabilisierung der Trinkwasserversorgung.

1984 wird dem Betrieb die höchste Staatsauszeichnung der DDR, der Karl-Marx-Orden verliehen.

Im März 2019 bereiste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD; Mitte) das Land. Erste Station seiner Nordthüringen-Tour war seinerzeit das Nordhäuser Unternehmen Schachtbau – als Musterbeispiel einer geglückten Privatisierung. Links Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), rechts der damalige Schachtbau-Geschäftsführer Jürgen Stäter. Foto: Peter Cott / Archiv

1992 wurde die Firma durch die Bauer-Gruppe übernommen. „In den 90er-Jahren sind neue Geschäftsfelder wie etwa der Stahlbrückenbau dazugekommen“, sagt Jürgen Stäter. Möglich wurde dies erst durch den Standortwechsel, der bereits in den 80er-Jahren vollzogen wurde. „Wir hatten zwischen Zorge und Grimmelallee zu wenig Platz und Werkstattfläche. Am damals neu gebauten Standort an der Helmestraße war beides vorhanden“, erinnert sich der frühere Geschäftsführer. Erst mit den veränderten Platzkapazitäten seien neue Projekte möglich geworden.

„2008 und 2009 haben wir 35 Millionen Euro in die Hand genommen und den Standort an der Helmestraße ausgebaut“, so Stäter. Die Werkstattfläche wurde auf etwa 40.000 Quadratmeter quasi verdoppelt. Das sicherte der Firma ein hohes Niveau.

„Wir hatten das Glück des Tüchtigen, dass uns kein Management aus dem Westen vor die Nase gesetzt, sondern unserer regionalen Kompetenz vertraut wurde“, betont Stäter. Man habe von Anfang an die Akzeptanz im Konzern besessen, es sei immer ein „partnerschaftliches Miteinander“ gewesen.„Es war natürlich auch wichtig, von jemandem übernommen zu werden, der überwiegend in anderen Geschäftsfeldern tätig war“, erklärt der Nordhäuser. Und: „Wir sind nie eine verlängerte Werkbank von Bauer gewesen, hatten außer im Maschinenbau keine Überschneidungen zu verzeichnen.“

3500 Mitarbeiter als Höchststandin den 80er-Jahren

Das ist die typische Montur: Schachtbau-Lehrling Vincent Knorr fuhr 2013 in den Schacht 2 in Bleicherode ein. Foto: Roland Obst / TA

„Schon 1898 war es wichtig, Mitarbeiter für Schachtbau zu gewinnen. Und das hat sich bis in die heutige Zeit nicht geändert“, erklärt der Nordhäuser die Maxime. Anfang der 80er-Jahre stieg die Mitarbeiterzahl von 2500 bis auf 3500 an, den Höchststand zur DDR-Zeit. Diese Zahlen waren nach der Wende nicht mehr zu halten. „Der Abbau ging bis Mitte der 90er-Jahre auf 1500 Mitarbeiter zurück, später haben wir uns bei etwa 850 eingepegelt. Die ganze Schachtbau-Gruppe mit ihren Tochterunternehmen kommt heute auf etwa 1000 Leute“, schildert der Nordhäuser die Entwicklung.

Heute generiert das Unternehmen einen Umsatz von 150 Millionen Euro im Jahr. „Wir decken ein breites Spektrum ab. Vor 120 Jahren begann alles mit zwei Standbeinen. Diese Mehrbeinstrategie haben wir uns erhalten. Ich bin mir sicher: Ohne diese würde es Schachtbau heute nicht mehr geben“, so der ehemalige Geschäftsführer.