Nordhäuser Feuerwehren laden zum Tag der offenen Tür in der neuen Feuerwache ein

Nordhausen. Besucher erwartet am 13. Mai auf dem Gelände der Feuerwache an der Zorgestraße in Nordhausen ein buntes Programm.

Interessierte haben an diesem Samstag, 13. Mai, Gelegenheit, einen Blick in die neue Feuerwache an der Zorgestraße zu werfen. An diesem Tag wird dort in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren, die Mitglieder der Fördervereine der freiwilligen Feuerwehren „Nordhausen-Mitte“ und Nordhausen-Sundhausen sowie die Beamten der Berufsfeuerwehr haben für die Besucher viel vorbereitet, kündigt Stadtsprecherin Franziska Mühlhause an.

So gibt es unter anderem eine Fahrzeugausstellung mit Vorführungen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Deutschem Roten Kreuz, eine Aktionsfläche der Kreisverkehrswacht sowie Führungen durch die neue Feuerwache. Für das leibliche Wohl ist mit Speisen vom Grill und aus der Feldküche gesorgt. Für die kleinen Gäste wird eine Hüpfburg auf dem Feuerwehrgelände aufgebaut. Diejenigen, die es abenteuerlich mögen, können sich beim Kistenklettern austoben.

Nach knapp drei Jahren Bauzeit sind die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Nordhausen-Mitte seit einigen Wochen in ihrem neuen Domizil angekommen.