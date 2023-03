Nordhäuser Firma IMG führt Tradition des Fernmeldewerkes fort

Geschäftsführer der IMG Electronic Power Systems GmbH Helge Maday am Schablonendrucker der SMD-Produktionslinie.

Nordhausen. Hochspezialisiertes Unternehmen ist der größte Elektronik-Betrieb im Südharz. Partner sind Konzerne wie Siemens oder Airbus.

Es ist ein eher unauffälliges Gebäude in der Straße „An der Salza“ in Nordhausen. Unmittelbar nach der Wende residierte dort eine Firma namens „Pro Innovatio”. Nach deren Insolvenz und Abwicklung zog dort die Firma IMG ein. Auch heute noch befindet sich hier die Zentrale und damit einer von drei Standorten in Nordhausen.

Von der Öffentlichkeit in Nordhausen fast unbemerkt, vollzog sich die Transformation zu einem Unternehmen, das mit dem Straßenbahn-Projekt des Combino Duo seine Spuren auf den Gleisen der Straßenbahn in Nordhausen und denen der Harzer Schmalspurbahnen hinterlassen hat. Doch IMG war und ist mehr als der Combino Duo.

Über die Jahre hinweg hat sich die einstige Forschungseinrichtung für Maschinen, Antriebe und elektronische Gerätetechnik zum unabhängigen Technologiedienstleister entwickelt, in dessen drei Nordhäuser Standorten 50 Frauen und Männern an hochspezialisierten Arbeitsplätzen zu finden sind. „Wir sind ein gefragter Partner von Unternehmen aus diversen Branchen, die sich unserer Kompetenz in Forschung und Entwicklung bis hin zur Kleinserienproduktion bedienen”, sagt IMG-Geschäftsführer Helge Maday. Er verweist auf Partner wie Arrow Electronics, aber auch Airbus, Siemens (ICE) oder Würth Elektronik.

In der Zeitspanne, die Maday als „IMG im Wandel” bezeichnet, wurden Mitarbeiter und Ausrüstung des traditionsreichen Nordhäuser Unternehmens FMN, Nachfolger des Fernmeldewerks, übernommen. Mit Stolz bezeichnet der Geschäftsführer die Firma IMG als „allerletzte Keimzelle” von FMN und aktuell als das „größte Elektronik-Unternehmen“ der Region.

Auszubildende und Nachwuchs händeringend gesucht

In die Zukunft blickt Maday mit gespaltenen Gefühlen. Er ist sich sicher, dass die Kompetenzen von IMG weiter nachgefragt werden, aber es geht auch um die künftige personelle Stärkung. Einige Mitarbeiter werden in den kommenden zehn Jahren altersbedingt ausscheiden. Schon jetzt sucht er händeringend nach Nachwuchs im gewerblichen sowie ingenieurtechnischen Sektor. Deshalb hat das Unternehmen die Zusammenarbeit mit der Nordhäuser Hochschule gesucht, bietet Themen für Master- oder Bachelorarbeiten an und steht der Etablierung eines dualen Studienganges sehr offen gegenüber.

„Wir wollen künftig offensiver zeigen, was wir machen, mit wem wir zusammenarbeiten und was wir für die Region tun können”, sagt Maday. Eine Möglichkeit dazu sieht der 46-Jährige in der neuen Mitgliedschaft im Nordthüringer Unternehmerverband.