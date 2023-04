Nordhäuser Flohburg widmet sich dem Geschichtsverein

Nordhausen. Die Vereinsecke im Nordhäuser Stadtmuseum ist jetzt neu gestaltet worden.

Aktuell kann ein altbekannter Verein in der Flohburg bestaunt werden: der Geschichts- und Altertumsverein. Seit 153 Jahren gibt es ihn in Nordhausen, seine Anfänge sind eng mit der Museumsgründung in den 1870er-Jahren verwoben, aber seine Mitglieder haben noch so viel mehr für die Nordhäuser Geschichtsfreunde bewegt, zum Beispiel als Herausgeber und Autoren der Gelben Reihe. Jetzt hat sich der Geschichtsverein in der Vereinsecke in der Flohburg eingerichtet und lädt bis Ende Mai zum Kennenlernen ein.