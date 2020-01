Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Forschungsprojekt zu Biogas verlängert

An der Hochschule Nordhausen arbeiten seit 2017 die beiden Wissenschaftlerinnen Uta Breuer und Anja Schreiber an der Gasertragssteigerung von Biogasanlagen. Jetzt geht das aus Sicht der Bildungseinrichtung vielversprechende Projekt laut eigenen Angaben in Verlängerung und wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft über die Fachagentur nachwachsende Rohstoffe mit weiteren 65.000 Euro bis Mitte 2021 gefördert.

„Die Biogasbranche unterlag in den vergangenen zehn Jahren einem Wandel. Während die Boom-Jahre der Vergangenheit angehören, müssen jetzt Strategien und Techniken entstehen, um den bestehenden Anlagenpark und vor allem Neuanlagen zukunftsfähig zu gestalten. Hierbei setzen wir auf Membrantechnik“, berichtet Schreiber. Gemeinsam mit dem Projektpartner BTN Biotechnologie Nordhausen, dem Unternehmen Apparatebau Nordhausen und dem ausführenden Unternehmen für Steuerungs- und Regelungstechnik R&G EMSR-Technik entwickelte das Team ein membranbasiertes Verfahren zur Trennung der Gülle in eine Feststoff- und eine Flüssigphase.

Dabei werden die Feststoffe in den Hauptfermenter der Biogasanlage rückgeführt und die Flüssigphase in einem separaten Fermenter ebenfalls zu Biogas verwertet. Derzeit wird die Technologie noch an der hochschuleigenen Forschungsbiogasanlage getestet, doch schon dieses Jahr soll das Membransystem an eine Praxisanlage angeschlossen und unter realen Bedingungen getestet werden.

Die im Forschungsvorhaben gewonnenen Kenntnisse werden in den Vorlesungen „Biologische Verfahrenstechnik“ von Breuer für den Studiengang Umwelt- und Recyclingtechnik und in der Vorlesung „Biogasgewinnung und -nutzung“ von Schreiber für den Studiengang Regenerative Energietechnik mit Studenten diskutiert, fließen also direkt in die Lehre ein. Im Dialog werden gemeinsam neue Strategien und Handlungsoptionen erarbeitet, die dann durch die am Forschungsvorhaben beteiligten studentischen Hilfskräfte und Bacheloranden im Anlagenbetrieb erprobt und umgesetzt werden.