Nordhäuser für herausragende Masterarbeit geehrt

Nordhausen. Der Nordhäuser Hochschulabsolvent Dennis Jepsen erhält einen Preis für seine Abschlussarbeit über hypersexuelles Verhalten bei jungen Erwachsenen.

Die Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) prämiert jedes Jahr herausragende Masterarbeiten, die einen deutlichen Bezug zur Sozialmedizin oder Prävention aufweisen und mit einer exzellenten Note bewertet wurden. In diesem Jahr gewann Dennis Jepsen, Masterabsolvent der Hochschule in Nordhausen, den zweiten Platz in der Ausschreibung. Der Preis betone die Bedeutung des Themas für die sozialmedizinische Forschung und Praxis und honoriere ideell sowie monetär die besonders herausragende Leistung mit 300 Euro, berichtet Hochschulsprecherin Tina Bergknapp.

Durch die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit in der Fachwelt fördere der Preis zugleich die weitere wissenschaftliche Karriere von Jepsen. Er schloss zunächst den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Jena ab, bevor er Therapeutische Soziale Arbeit an der Hochschule Nordhausen studierte. Unter dem Titel „Hypersexuelles Verhalten bei jungen Erwachsenen – Ausdrucksformen sexueller Süchte und Persönlichkeitskorrelate“ beschäftigte er sich mit der Frage, wie sich sexuelles Suchtverhalten in der aktuellen Generation junger Erwachsener ausdrücken kann und welche psychosozialen Probleme damit einhergehen.