Nordhäuser Handwerker sind in Köln gefragt

Wenn sich dieser Tage Tausende Kölner in ihre eigenen vier Wände zurückziehen und ausgiebig Hände waschen, wissen die wenigsten, dass sie ihren sanitären Standard auch Nordhäuser Handwerkern zu verdanken haben. Aber so ist es. Die Südharzer Latzhosen-Helden der Firma Rollfinke sind seit Jahren in der Millionenstadt am Rhein sehr aktiv. Und erfolgreich. „Etwa 70 Prozent unseres Umsatzes erzielen wir in Köln“, berichtet Geschäftsführer Uwe Rollfinke.

Not macht erfinderisch

Vor etlichen Jahren fühlte sich das Nordhäuser Unternehmen im Südharz nicht mehr ausgelastet. Der Blick richtete sich in die bundesweite Ferne. Das Rollfinke-Team beteiligte sich an einer Ausschreibung des Kölner Studentenwerkes und erhielt den Zuschlag. Das war der Start am Rhein, Türen öffneten sich. Kontakte zu Architekten und Bauplanern nahmen zu. Mit jedem realisierten Auftrag wuchs der gute Ruf der Nordhäuser Handwerker.

„Die Jahre in der DDR haben uns nicht dümmer gemacht“, sagt Rollfinke und lächelt verschmitzt. „Wir sind in vielen Dingen flexibler als unsere Westkollegen.“ Not macht erfinderisch. So war das auch in der DDR. „Wir haben noch gelernt zu improvisieren“, nennt Rollfinke einen Vorzug der alten ostdeutschen Handwerker. Heutzutage werde nur noch aus dem Vollen geschöpft, „nur hingegriffen“.

Umfangreiche Projekte in Köln und Hannover

Vor allem für Kölns größte Vermieterin – die GAG Immobilen AG – hat Rollfinke mehrere umfangreiche Projekte verwirklicht. Ob Neubau oder Sanierung: In Hunderten Wohnungen sorgten die Nordhäuser für die kompletten Sanitär- und Heizungsinstallationen sowie Fliesenarbeit. Auch in fünf Pflegeheimen der Kölner Caritas sowie in 160 altersgerechten Wohneinheiten in Hannover wirkten die Südharzer. Aktuell ist Rollfinke beim Neubau von 90 Kölner GAG-Wohnungen beschäftigt.

Egal, wie weit die Baustellen entfernt sind: Alle Fäden laufen nach wie vor in der Nordhäuser Altstadt zusammen. Dort, wo Rudolph Rollfinke vor 135 Jahren die Firma gründete, als er 1885 den kleinen Laden für Gaslampen im Haus Altendorf 10 eröffnete. Damals folgten schnell die Klempnerei und Sanitärarbeiten. Der Familienbetrieb nahm Fahrt auf und überstand alle Zeiten. Ob Monarchie, Weimarer Republik, Nazi-Diktatur oder DDR. Dem Firmengründer folgten Sohn (1929) und Enkel (1961) als Geschäftsführer.

Fünfte Generation steht schon bereit

Mit Uwe Rollfinke steht seit 2001 die vierte Generation an der Spitze des Unternehmens, das momentan 45 Mitarbeiter hat. In wenigen Tagen wird der Firmenchef 60 Jahre alt. Aber das ist nur eine Zahl. „Mir macht’s noch Spaß“, betont der Jubilar und blickt voraus. Selbst die 65 sei für ihn keine Grenze und somit auch kein Grund, zu Hause zu bleiben. Obwohl die fünfte Generation schon bereitsteht. Alle drei Söhne arbeiten in der Firma. Patrice – der älteste Sprössling – hat bereits seinen Meisterbrief als Installateur und Heizungsbauer.

Ursprünglich sollten 135 Jahre Rollfinke am 3. April im Sundhäuser Scheunenhof gefeiert werden. Eine Party mit der Münchner Zwietracht war geplant. Doch dann kam Corona. „Wir müssen unser Fest leider auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, bedauert Rollfinke. Gänzlich absagen will er aber nicht.