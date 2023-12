Nordhäuser Handwerkermarkt öffnet letztmalig 2023

Nordhausen Der Markt auf dem Blasiikirchplatz in Nordhausen öffnet am dritten Adventswochenende zum letzten Mal. Was sich die Besucher nicht entgehen lassen sollten.

Interessierte haben am dritten Adventswochenende das letzte Mal Gelegenheit, dem Handwerkermarkt auf dem Blasiikirchplatz in Nordhausen einen Besuch abzustatten. Dieser öffnet am Samstag und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Nach Informationen von Gemeindepädagoge Frank Tuschy gibt es für Besucher an beiden Tagen die Möglichkeit zum Kerzen ziehen, Wachshand machen, Vogelhäuschen nageln, Seilern, Brennpetern, Stockbrot machen und Dosenlaternen herstellen.

Nur am Samstag ist die Spielwerkstatt von Alexander Ibe mit seiner mobilen Kinder-Tischlerwerkstatt dabei. Am Sonntag kommen Reiterfreunde auf ihre Kosten. Rüdiger Neitzke bietet Turmführungen an. Das Café Kila im Turmraum der Blasiikirche hat sonntags ebenfalls geöffnet. Das Laufrad-Karussell ist dagegen das ganze Wochenende in Betrieb. Samstags um 18 Uhr wird die jeweils nächste Kerze am Adventskranz vor der Kirche entzündet.

Für das Laufrad-Karussell benötigen die Mitarbeiter des Kila eine neue Unterkunft. Wer in seiner Scheune oder Lagerhalle noch Platz hat, kann sich melden. Das Karussell wiegt etwa 1,5 Tonnen und kann mit einem Hubwagen transportiert beziehungsweise bewegt werden.