Nordhäuser Haushalt 2020 tritt in Kraft

Die Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für dieses Jahr wurde vorige Woche durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes erteilt. Das hat jetzt das Rathaus mitgeteilt. Mit Bekanntmachung der Satzung am 10. Februar im Ratskurier tritt der Haushalt am 11. Februar in Kraft.

„Mit Blick auf den größten Investitionshaushalt in der Geschichte ist die Genehmigung zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr richtig und wichtig. Jetzt können wir in die Ausschreibung und Vergabe für die vielen Projekte und Maßnahmen gehen und diese in diesem Jahr umsetzen,“ zeigt sich Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) erfreut.

Der Haushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 84,5 Millionen Euro. Noch nie, seit Einführung der Doppik, hat die Stadt 24,9 Millionen Euro investiert. Neben den großen Baumaßnahmen Feuerwache und der Theatersanierung betrifft dies den Ausbau von Kindergärten, die Verbesserung der Schulen und Investitionen in Infrastruktur und Lebensqualität. Der Zeitraum der Haushaltskonsolidierung wurde mit Beschluss des Stadtrates auf die Jahre 2015 bis 2019 festgelegt und die vorzeitige Beendigung im Januar genehmigt.

Die Satzung ist einsehbar auf www.nordhausen.de/allris und zu den Öffnungen der Verwaltung im OB-Büro.