Nordhäuser Henriette in neuem Federkleid

07/06/2023 - Nordhausen: Daniel Mund (l.) und Thomas Fröse (r.) von Innenausbau- und Montageservice Mund sowie Stefan Pappenberg (Mitte) von Astra Werbetechnik verpassen Huhn Henriette am Mittwoch, 7. Januar 2023, ein neues Federkleid an der Fassade von Nordbrand in Nordhausen (Thüringen). Neben der 3,3 Meter hohe Werbetafel des Huhns wird auch die der 6 Meter hohen Kornflasche erneuert. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)

Nordhausen. Das Markenzeichen wurde zum bevorstehenden Tag der offenen Tür bei Nordbrand runderneuert. Wann es die spannenden Einblicke in die Kornherstellung gibt.

Zum 75-jährigen Bestehen von Nordbrand Nordhausen hat das Markenzeichen von Echter Nordhäuser, Huhn Henriette, ein neues Federkleid verpasst bekommen. Erneuert wurden Henne und Kornflasche an der Außenfassade in der Bahnhofstraße durch Daniel Mund (im Bild links) und Thomas Fröse von Innenausbau- und Montageservice Mund sowie Stefan Pappenberg (Bildmitte) von der Astra Werbetechnik. Während das überdimensionale Huhn gut 3,3 Meter groß ist, misst die Kornflasche beachtliche 6 Meter. Näher betrachtet werden können beide zum Tag der offenen Tür bei Nordbrand an diesem Samstag. Besichtigung der Produktionsstätten und spannende Einblicke in die Herstellung des Doppelkorns sind von 10 bis 14 Uhr möglich.