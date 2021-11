Nordhäuser Hochschule analysiert Flugdaten

Das Foto zeigt die Studenten Jonas Stephan, David Bochmann, Jonas Jelonek und Lars Gebken in Esrange an der Gondel mit den montierten Experimenten. Im Hintergrund ist die Messspule mit Scherenarm zum Absenken der Spule nach dem Ballonstart.

Nordhausen. Nordhäuser Studenten führen Experimente an einem Stratosphärenballon durch und präsentieren ihre Daten in Barcelona.

An der Nordhäuser Hochschule herrsche derzeit Datenspannung, berichtet Hochschulsprecherin Tina Bergknapp. Denn man sei sehr gespannt auf die Flugdaten, die Studenten der Hochschule gerade analysieren.

Nach dem im Jahr 2018 durchgeführten Experiment Bexus-Imufusion habe ein Team aus Nordhäuser Studenten erneut ein Experiment an einem Stratosphärenballon erfolgreich durchführen können. Das Nordhäuser Experiment Elfi (Extremely Low Frequency and IMU) hatte das Messen extrem niederfrequenter Magnetfelder zum Inhalt. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit fand der Flug im Esrange-Space-Center der Swedish Space-Corporation (SSC) in Nordschweden bei Kiruna statt. Die Flugzeit betrug gut fünf Stunden, die maximale Höhe 27 Kilometer, die minimale Temperatur minus 61 Grad Celsius und der minimale Luftdruck 10 Millibar.

Nun analysiere man die mit einer großen Messspule und Elektronik aufgenommenen Daten in einem Spektrum bis etwa 70 Hertz und sei daran interessiert, ob sich darin Anteile von 7 Hertz (Schumannfrequenz), 16,7 Hertz (Bahnfrequenz) und 50 Hertz (Energieversorgung) befinden, erklärt Bergknapp.

Die Vielfalt der Studiengänge spiegele die interdisziplinäre Aufgabe wider: Lars Gebken, Jonas Jelonek, Johanna Mohs, Jonas Stephan (Automatisierung und Elektronikentwicklung), David Bochmann, Oliver Schröder, Florian Seegel (Informatik), Benedikt Streicher (Elektrotechnik) sowie Jonas Penzler (Maschinenbau). Die Professoren Matthias Viehmann und Klaus-Peter Neitzke von der Hochschule standen dem Team erneut zur Seite.

„Ich spreche sicher im Namen aller, dass das Projekt nicht nur eine fachliche Herausforderung war“, betont Lars Gebken. „So etwas während des Studiums erleben zu dürfen, ist einmalig. Das zeichnet Nordhausen aus.“

Die Analyse der etwa 312 Megabyte aufgezeichneten Daten werde noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, erklärt Professor Viehmann. Neben der Datenanalyse bereite das Team auch schon die Präsentation des Projektes auf einem Symposium in Barcelona sowie auf dem Abschlusssymposium der ESA in Frankreich vor.