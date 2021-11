Nordhäuser Hochschule setzt auf Hybrid-Lernen

Nordhausen. Einige Studiengänge der Hochschule Nordhausen sind schon gänzlich im Online-Unterricht. Vieles wird aber vor Ort mit Nachweis als auch online angeboten.

Die Hochschule Nordhausen ist wieder verstärkt in den Hybrid- und Online-Unterricht gewechselt. Gänzlich in Präsenz würden aktuell keine Kurse und Vorlesungen mehr stattfinden, informiert Hochschulpräsident Jörg Wagner. Es gebe einige Studiengänge, die schon jetzt komplett als Online-Veranstaltungen stattfinden. „Viele legen aber Wert auf den direkten Unterricht“, gibt Wagner zu bedenken. Durch das Hybrid-Modell könnten die Studenten selbst wählen. Diejenigen, die vorerst weiterhin an den Lehrveranstaltungen in der Hochschule teilnehmen wollen, können dies auch tun. Dazu werde allerdings ein 3G-Nachweis benötigt und kontrolliert. Außerdem sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb der Hochschulräume vorgeschrieben.

Das Hybrid-Modell solle aber vor allem ein gutes Lern-Klima und Sicherheit gewährleisten. „Alle, die sich gefährdet fühlen, können zu Hause bleiben“, erklärt Wagner das Modell. Und auch Menschen, die vermehrt Kontakt zu Risikopatienten haben, könnten so zeitgleich online an der Vorlesung teilnehmen.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So gebe es laut dem Hochschulpräsidenten schon jetzt viel geringere Kontaktmöglichkeiten:

„Wir verschlanken das Personenaufkommen auf dem Campus durch Hybrid und fahren damit schon recht gut.“