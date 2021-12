Nordhäuser Hochschule will Absolventen in der Region halten

Nordhausen. Projekt will internationale Studenten und Nordthüringer Unternehmen zusammenführen.

Internationale Studenten sollen nach ihrem Studienabschluss als Fachkräfte den Unternehmen in der Region zur Verfügung stehen. Die Nordhäuser Hochschule setze ihre Aktivitäten auf diesem Gebiet fort und habe ein Kooperationsabkommen mit bewährten lokalen Akteuren geschlossen, berichtet Hochschulsprecherin Katrin Tschernatsch-Göttling.

Frühestmögliche Verbindung schaffen

In Zusammenarbeit mit der Kommunalen Netzwerkstelle Fachkräftesicherung (KNF) und dem Projekt „Europa-Service zur Förderung transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit Nordthüringen (ESN)“ des Landkreises Nordhausen lässt die Hochschule das Projekt „InSAR – Internationale Studierende als Arbeitnehmer für die Region“ neu aufleben.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ziel des Projekts sei, eine frühestmögliche Verbindung zwischen internationalen Studenten und Arbeitgebern in Nordhausen und Umgebung herzustellen, um diese bereits während des Studiums an regionale Unternehmen zu binden und auch nach dem Studium durch gute berufliche Perspektiven in der Region zu halten.

In den Jahren 2015 bis 2020 konnten dadurch zahlreiche Praktikumsplätze, Nebenjobs und Abschlussarbeiten in Unternehmen an Studenten vermittelt werden. Zusätzlich fanden in diesem Zeitraum diverse Bewerbungsworkshops und Unternehmensbesuche statt, berichtet Tschernatsch-Göttling.