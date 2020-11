Nordhäuser in AfD-Landesvorstand gewählt

Bei ihrem Landesparteitag in Pfiffelbach hat die Thüringer AfD auch einen Nordhäuser in den Landesvorstand gewählt. Andreas Leupold ist fortan Dritter Beisitzer. Bei der Wahl stimmten 136 der 227 Stimmberechtigten für ihn. Das sind 60,7 Prozent der Stimmen. Leupold ist gleich in zwei Südharzer Gremien vertreten: Sowohl im Stadtrat als auch im Kreistag fungiert er als Stellvertreter des Fraktionsvorsitzenden Jörg Prophet.