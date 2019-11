Nordhäuser Jazzclub erhält Auszeichnung

Bereits zum dritten Mal nach 2013 und 2016 wird der Nordhäuser Jazzclub mit dem bundesdeutschen Preis „Applaus“ für herausragende Liveprogramme ausgezeichnet. Der Jazzclub erhält den Preis für sein Programm „Nordthüringen JAZZT, auch den Südharz!“ in der Kategorie III, Programme des Jahres. Er ist mit 7500 Euro dotiert.

Die TA erwischte Jazzclub-Chef Holger Gonska am Mittwoch kurz vor seiner Abreise nach Berlin, wo er den Preis am Nachmittag in einer Festveranstaltung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) entgegennahm. „Das ist eine schöne Anerkennung für unsere Arbeit in der Region“, sagte Gonska. Sein Club kann das Geld gut gebrauchen, da die Unterstützung durch die Stadt Nordhausen eher spärlich ausfällt. Zumindest wurde das Preisgeld im vergangenen Jahr angehoben. 2013 und 2016 hatte der Jazzclub jeweils 5000 Euro erhalten. Knapp 1,8 Millionen Euro wird in diesem Jahr an insgesamt 107 Preisträger übergeben.

Am kommenden Samstag, 30. November, veranstaltet der Jazzclub nach dem erfolgreich beendetem Jazzfest ein Doppelkonzert in der Nordhäuser Cyriaci-Kapelle. Zwei außergewöhnliche Formationen stehen ab 19 Uhr auf der Bühne. Beginnen werden „Spoom“. Dies sind Ronny Graupe (Gitarre), Jonas Westergaard (Bass) und Christian Lillinger (Drums). Laut der Wochenzeitung „Zeit“ ist Ronny Graupe Deutschlands neuer Supergitarrist im Jazz. „Meeresbrandung trifft auf kreativen Urknall“, erklärt Graupe den Namen seiner Band.

Danach wird das Wojtek MazolewskiI Quintett (WMQ) mit seinem Programm Komeda für einen musikalischen Leckerbissen sorgen. „Der Bassist Wojtek Mazolewski ist maßgeblich am aktuellen Boom des polnischen Jazz beteiligt. Mit seiner unkonventionellen Art spricht er besonders das junge Publikum an“, berichtet Gonska. Der Sound von WMQ lasse laut Gonska Parallelen zur Musik von Miles Davis, Eric Dolphy, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Nirvana und Aplex Twin erkennen.

Einlass zum Konzert ist 18 Uhr. Kartenvorbestellungen sind unter (0 36 31) 97 31 72 oder zappa1959@aol.com möglich. Für Speis (Fettbrot mit Gürkchen) und Trank ist bestens gesorgt.