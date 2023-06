Nordhäuser Jazzfrühling präsentiert Jazz und Lyrik im Zeichen der 20er Jahre

Nordhausen. Der 23. Nordhäuser Jazzfrühling endet mit einem besonderen Konzert am Wochenende. Silke Gonska und Frieder W. Bergner lassen ein Jahrzehnt, geprägt von Rausch und Absturz, wieder aufleben.

Der Nordhäuser Jazzfrühling klingt an diesem Wochenende mit seinem 10. Konzert aus. Mit einer musikalischen Revue in bester 20er-Jahre-Tradition lassen Silke Gonska und Frieder W. Bergner am 17. Juni das Jahrzehnt der Gegensätze wieder aufleben – mit jazzigen Vertonungen toller Lyrik, beispielsweise von Friedrich Hollaender oder Kurt Tucholsky. Aber nicht nur die Prominenten dieser Jahre kommen zu Wort. Frieder W. Bergner erzählt ebenso ein Stück seiner eigenen Familiengeschichte.

Das Konzert findet im Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen statt und ergänzt die dortige Ausstellung „Die goldenen Zwanziger Jahre“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es ab sofort über zappa1959@aol.com und an der Abendkasse.