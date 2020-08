Schon 2019 gab die Cotton Men Blues Band ein tolles Sommerkonzert in der Kurzen Meile.

Nordhausen. Der Jazzklub plant ein Konzert der Cotton Men Blues Band am 22. August.

Nordhäuser „Jazzsommer open air“ in 3. Auflage

Der Jazzclub Nordhausen lädt zum dritten Open-air-Jazzsommer-Konzert mit der Cotton Men Blues Band für Samstag, 22. August, auf den Hof der Nordhäuser Jugendkunstschule ein. Die Veranstaltung beginne um 20 Uhr, hieß es von den Organisatoren.

„Genährt vom reichhaltigen Humus amerikanischer Blues-Wurzeln zelebrieren die Erfurter das staubige Erbe der musikalischen Urväter“, macht Holger Gonska vom Jazzklub neugierig. „Mit akustischen Aufgüssen ihrer Inspirationsquellen sowie Blues-Vagabunden wie Sonny Boy Williams, Floyd Jones, Canned Heat und Muddy Waters erschaffen diese ein eigenes, der Ursuppe des späteren Rock’n Roll verwandtes Gebräu.“

Wegen der Hygieneanforderungen gibt es nur Sitzplätze, maximal zwei Haushalte sind an einem Tisch erlaubt. Getränke werden in Flaschen verkauft, Gläser – und bei Bedarf auch Speisen – sind an diesem Abend mitzubringen.

Karten gibt es an der Abendkasse sowie vorab bei Werner Optik in der Nordhäuser Weberstraße.