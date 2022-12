Nordhäuser Kalender zeigt Luftbilder vor 1945

Nordhausen. Verleger Steffen Iffland hat historischen Kalender von Nordhausen aufgelegt.

Der historische Kalender Nordhausens erscheint in diesem Jahr unter dem Motto „Über den Dächern der Stadt. Nordhausen vom Flugzeug aus gesehen.“ 13 Luftbilder aus den 1930er-Jahren zeigen die alte freie Reichsstadt Nordhausen, wie sie bis zum 3./ 4. April 1945 existierte. „Sehr schön sind die alten Straßenzüge mit ihrer historischen Bebauung zu sehen. Mit dem Titelbild geben 13 historische Aufnahmen einen Blick auf die alten Stadtviertel. Aktuelle Luftbilder von heute zeigen die Veränderungen in den Stadtvierteln“, so Verleger Steffen Iffland. Der Kalender ist in der Buchhandlung Thalia Rose, bei Foto-Optimal und beim Verlag erhältlich.