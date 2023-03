Nordhäuser Kinder haben tolle Ideen zur Fastenzeit

Die Leiterin der Evangelischen Grundschule Nordhausen, Ulrike Bauersfeld, plädiert für ein bewussteres Leben durch Verzicht. Und wir sollten uns mehr Zeit füreinander nehmen.

Seit Aschermittwoch befinden wir uns in der Fastenzeit. In diesen sieben Wochen erinnern wir Christen uns auf der ganzen Welt daran, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Mit dem bewussten Verzicht auf Fleisch, Süßigkeiten oder Alkohol versuchen Menschen in diesen Wochen, Gewohnheiten zu durchbrechen und bewusster zu leben.

Seit vielen Jahren versuchen die Kirchen mit Aktionen, wie zum Beispiel Autofasten oder Klimafasten, die Fastenzeit neu ins Bewusstsein zu bringen.

Ulrike Bauersfeld ist Leiterin der Evangelischen Grundschule in Nordhausen. Foto: André Forner

Die zweiten Jahrgänge unserer Evangelischen Grundschule in Nordhausen haben sich mit ihren Pädagoginnen auch Gedanken darüber gemacht, wozu sie die Fastenzeit nutzen möchten. Jedes Kind hat zunächst eigene Ideen aufgeschrieben, diese wurden gesammelt und im Anschluss einigte man sich gemeinsam auf sieben Punkte, auf die nun, bis Ostern verzichtet werden soll.

Dabei kamen tolle Ideen zusammen. Vom Fasten der Süßigkeiten zum Frühstück, über den Verzicht auf Schimpfwörter und Streit. Man wolle darauf achten, nicht zu bummeln oder zu schludern, es soll keine Gewalt geben. Inspiriert von den Ideen der Kinder und mit Blick auf unser Miteinander in einer Gesellschaft voll mit medialem Konsum, Hektik und Stress, erscheint es mir sinnvoll genau das zum Mittelpunkt meines Fastens zu machen.

Probieren wir doch gemeinsam, uns wieder mehr Zeit füreinander zu nehmen, aufeinander Acht zu geben, uns von unserer Hoffnung und unserem Glauben zu erzählen und zu schauen, wo wir helfen können, das Leid in dieser Welt zu lindern.