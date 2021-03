Nordhäuser Kirchgemeinde sucht Hoffnungsträger

Pfarrer Wolf-Johannes von Biela heftet die sogenannten Hoffnungsträger der gleichnamigen Aktion an die „Linden-Leine“ vor der Blasiikirche in Nordhausen.

Die Kirchengemeinde St.Blasii will trotz aller Einschränkungen wegen der Pandemie helfen, Hoffnung wachsen zu lassen, nicht nur durch die wieder stattfindenden Gottesdienste. Jetzt gibt es an der Linden-Leine vor der Kirche grüne Armbändchen zum Mitnehmen, die Pfarrer Wolf-Johannes von Biela aufgehangen hat.

Mit der Aufschrift „Du bist HoffnungsträgerIn!“ können sie Wegbegleiter, Segensbändchen und Hoffnungszeichen sein – zum Selbertragen oder zum Verschenken.

Die Bändchen tragen Blumensamen in sich, die – nach dem Tragen oder sofort – in die Erde gelegt werden können. Mit ein paar Tropfen Wasser, Zuversicht und etwas Glück wachsen daraus Sommerblumen. Die Gemeinde freut sich, wenn viele Hoffnungsträger ihren Weg in die Stadt finden und so die Hoffnung wächst.