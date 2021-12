Nordhäuser Landrat droht mit Katastrophenfall

Ingolf Puppe im Testbus des Landkreises, der am Mittwoch kurzfristig das neue Schnelltestzentrum in der Turnhalle am Südharz-Klinikum ersetzte. Testmöglichkeiten bestehen laut Landratsamt in der Turnhalle von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr.

Nordhausen. Steigende Inzidenzen, volle Intensivstationen – Matthias Jendricke platzt in Erfurt jetzt der Kragen. Welche drastischen Gegenmittel er jetzt androht.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) reißt in Sachen Corona-Bekämpfung der Geduldsfaden. Anders ist kaum zu erklären, dass er für seinen jüngsten Vorstoß am Mittwoch eigens zum Parteikollegen und Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein reiste. Gemeinsam machten beide im Rathaus der Landeshauptstadt ihrer Verärgerung über das Nein der Landesregierung zu vorgezogenen Weihnachtsferien Luft. Statt wie gefordert schon am Freitag, soll die Schule wie geplant erst am Mittwoch vor Weihnachten enden.

Bleibe es dabei, droht Jendricke mit einem Alleingang im Landkreis. Dafür will er spätestens am 17. Dezember, also Freitag kommender Woche, den Katastrophenfall ausrufen, was ihm, wie er unserer Redaktion sagte, weitreichende Handlungsspielräume und damit auch die frühere Schließung der Schulen ermögliche.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es handele sich nicht einfach nur um drei weitere Schultage, so der Landrat. „Werden Schüler noch am Freitag in Quarantäne geschickt, könnten sie sich innerhalb der nächsten Tage, also noch vor den Feiertagen, freitesten. Bei einer Quarantäneanordnung ab Montag, Dienstag oder Mittwoch bleibt die Ungewissheit und drückt über die Feiertage auf die Familien“, argumentierte der Politiker. Steigende Inzidenzen zwängen zu Konsequenzen. Man müsse aus den Erfahrungen des letzten Corona-Jahres lernen, als es nach den Weihnachts-Feiertagen zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen kam.

Krankenhäuser wälzen Lasten durch Covid-Patienten auf Nordhausen ab

Was das anbelangt, gehen die Forderungen Jendrickes über die seines Parteikollegen Bausewein hinaus. Die Nordhäuser Inzidenz stieg am Mittwoch auf 844, damit habe der Landkreis noch eine der weniger hohen Inzidenzen in Thüringen, das kommunale Südharz-Klinikum (SHK) noch freie Intensivbetten. Regelrecht empört ist der Landrat deshalb darüber, dass kleine Krankenhäuser aus den umliegenden Kreisen derzeit auch leichter erkrankten Corona-Patienten die Aufnahme verweigern würden und diese so vermehrt vom SHK aufgenommen werden müssten. Meist stünden die Krankentransporte einfach vor der Tür. „Unser Haus ist Level-1-Klinik, dazu stehen wir und sehen uns vor allem für schwere Fälle in der Verantwortung. Wälzen andere Häuser die Lasten weiter auf Nordhausen ab, könnte das SHK schon zu Silvester auch für andere Notfälle nicht mehr aufnahmefähig sein“, sagte Jendricke. Mit dem Katastrophenfall werde er daher auch festlegen, dass alle Krankentransporte über die Leitstelle angemeldet werden müssten. „Es kann nicht sein, dass sich das Thüringer Gesundheitsministerium hier wegduckt und aus der Verantwortung stiehlt“, so Jendricke aufgebracht.

Unzufrieden ist er schließlich auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung und deren Impfaktion. In Weimar wisse man nicht, was in den Kommunen los ist. So seien etwa für die Nordhäuser Impfstelle nur schwer oder gar keine Termine zu bekommen. Ab kommendem Jahr fordert der Landrat deshalb eine Übergabe der Impfstellen in die Zuständigkeit der Kommunen.

„Thüringen ist das einzige Bundesland, wo das die KV macht. Wir organisieren unsere Teststellen selbst und können das auch beim Impfen“, sagte der Landrat. Verschriftlichen will er seine Forderungen spätestens, wenn das Land kommende Woche erneut eine Stellungnahme zu einer neuen Corona-Verordnung einfordert.