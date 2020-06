Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Landrat für Großveranstaltungen

Seit Dienstag voriger Woche liegt die Zahl der Corona-Infektionen im Südharz unverändert bei 64. Die beiden Reihentests infolge jüngster Infektionen von medizinischem Personal verliefen negativ, nur noch zwei Personen befinden sich in Quarantäne, heißt es aus dem Landratsamt.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) begrüßte am Donnerstag die „offensichtliche Einigkeit zwischen Bund und Ländern, dass nach den Sommerferien wieder alle Schulen in den Regelbetrieb übergehen müssen“.

Dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende Oktober nicht stattfinden dürfen, kritisiert Jendricke. Er hätte sich mehr Rücksicht auf regionale Unterschiede im Infektionsgeschehen gewünscht.

„In Ausnahmefällen lässt die aktuelle Landesverordnung zwar schon Feste und Sportveranstaltungen mit Zuschauern zu, allerdings müssen die vom Kreis genehmigt werden. Die Anforderungen an das Infektionsschutzkonzept sind hoch, so dass wir hier immer noch gezwungen werden, restriktiv zu handeln“, so Jendricke.