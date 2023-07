Nordhäuser Landtagsabgeordnete unterstützt Bürger bei Anträgen auf Bundeshilfe

Nordhausen. Nordhäuser Landtagsabgeordnete zieht erste Bilanz zum Hilfsangebot bei der Beantragung von Bundeshilfen aus dem Härtefallfonds.

„Seit dem 22. Mai konnten wir bereits dutzenden Menschen aus Nordhausen und darüber hinaus bei der Beantragung von Härtefallhilfen des Bundes helfen“, berichtet die Nordhäuser Landtagsabgeordnete Katja Mitteldorf (Linke, siehe kleines Bild). Die hohe Nachfragefrequenz zeige einerseits den Bedarf an Härtefallhilfen deutlich an.

„Andererseits muss ich konstatieren, dass der Antragsbogen leider nicht ohne langes Suchen im Netz auffindbar ist. Deshalb freut es mich, dass mein Büro und ich den Bürgern helfen können“, erklärt die Abgeordnete. „Mein Team unterstützt auch gern weiter bei der Beantragung. Dazu kann der Antrag in meinem Büro in der Barfüßerstraße 18 in Nordhausen abgeholt werden“, sagt sie.