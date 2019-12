Nordhausen. Ein Nordhäuser Studententeam beteiligt sich mit einem Experiment an einem Ausscheid der Europäischen Raumfahrtagentur.

Nordhäuser lassen Stratosphärenballon steigen

Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius und ein extrem geringer Luftdruck – die Bedingungen für ein Experiment von Nordhäuser Studenten in Nordschweden sind schwierig. Aber die Herausforderung ist besonders, wird das Experiment doch im Rahmen eines Studentenwettbewerbs des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) durchgeführt.

Wie Hochschulsprecherin Tina Bergknapp am Donnerstag mitteilte, ist dafür bis 2021 Zeit. Die Studenten aus Nordhausen agieren neben anderen hochrangigen Universitäts- und Hochschulteams aus Deutschland und ganz Europa. Im Mittelpunkt steht die Messung extrem niederfrequenter Felder im Bereich bis 100 Hertz an einem Stratosphärenballon.

Die erste Reise führt das Team im Februar 2020 nach Esrange in Nordschweden zu einer Trainingswoche. Weitere Reisen, beispielsweise zur ESA in die Nähe von Amsterdam, sowie viel Arbeit warten anschließend. Den Höhepunkt stellt der Flug des Stratosphärenballons im Oktober 2020 in Esrange dar. Die Professoren Matthias Viehmann und Klaus-Peter Neitzke vom Hochschul-Institut für Informatik, Automatisierung und Elektronik stehen dem Team als Senior Scientists zur Seite.

„Bisher sind nur wenige Messungen derartiger Felder während eines Fluges bekannt. Wir konzentrieren uns auf die Frequenzen 7, 50 und 60 Hertz. Sehr anspruchsvoll sind die Antennenkonstruktion und die Signalkonditionierung“, blickt Viehmann voraus.