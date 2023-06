Nordhäuser Lesekreis reist literarisch nach Wien und erlebt berührende Geschichten

Carla Buhl leitet den Lesekreis in Nordhausen.

Nordhausen. Wann Carla Buhl wieder zu ihrem beliebten Lesekreis nach Nordhausen einlädt und welcher Schriftsteller mit seinem Roman im Mittelpunkt des Treffens steht.

Einmal im Monat ist donnerstags in der Nordhäuser Bibliothek „Rudolf Hagelstange“ eine besondere Lesezeit. Der Lesekreis um Carla Buhl trifft sich wieder am Donnerstag, dem 15. Juni, um 14 Uhr in der Stadtbibliothek.

Der Roman von Robert Seethaler „Das Café ohne Namen“ steht im Mittelpunkt des Lesekreises und führt die Teilnehmer ins Wien im Jahr 1966. Im Café finden sich Gäste, die in der Gesellschaft zwar nichts zu sagen haben, aber einander ihre Geschichten umso berührender erzählen.